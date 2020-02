Chińczycy w 10 dni zbudowali szpital, by walczyć z koronawirusem. Jak to zrobili?

Uwaga na te produkty. Zostały wycofane decyzją GIS

Produkty żywnościowe w Polsce są objęte całkowitym zakazem sprzedaży. Wskazał je Główny Inspektor Sanitarny. Co to dla nas oznacza? Po pierwsze: absolutnie nie można ich kupować, bo to żywność niebezpieczna dla zdrowia. Powinna w trybie natychmiastowym zniknąć z półek sklepowych....