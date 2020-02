Chłopcy z sądeckiej budowlanki odnawiają Dom Dziecka

- Chłopaki w ramach pięknego projektu wolontariatu, takiego z duszą i sercem zorganizowali nam piękną niespodziankę - mówi Ewa Kukla z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu. - Przyszli do nas z konkretną propozycją, a my ją przyjęliśmy.

„Kolorowy pokój dla szarego świata” - to tytuł projektu realizowanego przez czterech uczniów klasy trzeciej technikum sądeckiej budowlanki od początku ferii zimowych. Na terenie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Łącznik remontują pomieszczenia, które niebawem staną się Domem Dziecka. Do projektu zachęciła uczniów wychowawczyni - Ewa Szczurek.

- Projekt zaczęliśmy we wrześniu i nikt nie spodziewał się, że nabierze on takich rozmiarów. Sami szukaliśmy sponsorów, a dzięki patronatowi prezydenta Nowego Sącza udało się pozyskać ich wielu - podkreśla Szymon Ptaszkowski, uczeń sądeckiej budowlanki. - Pozyskaliśmy materiały budowlane oraz środki finansowe na zakup tego, co nam brakowało.

- W szkole dużo się nauczyliśmy, a teraz przekładamy to na praktykę. Moglibyśmy pomóc w inny sposób, a my skupiliśmy się na naszej przyszłości i zawodzie - wtrąca Dariusz Godawski, również uczeń trzeciej klasy technikum sądeckiej budowlanki. - Ten projekt to też świetna przygoda. Pomagamy dzieciom, które nie mają rodziny lub nie mogą zostać w rodzinnym domu. Ich uśmiech, gdzy przychodzą podglądać efekty naszej pracy, jest bezcenny.

Czwarty z uczniów - Adrian Csorich przyznaje, że każdy z nich wkłada w pracę wiele wysiłku, bo jednak budowlanka nie jest lekkim zajęciem. Ma jednak nadzieję, że za ich przykładem pójdą inne osoby i podobne projekty będą realizowane.

Mimo wysiłków chłopców i przede wszystkim przez zwiększony zakres prac, nie udało im się dokończyć zadania w czasie ferii zimowych. Pracują więc w tygodniu, gdy pozwala im na to wolny czas po szkole oraz w soboty. Do uczniów zgłosiła się właścicielka jednej z firm sprzątających, która zaoferowała, że po zakończonym remoncie za darmo wysprząta budynek. Uczniowie liczą jeszcze, że uda się znaleźć sponsora, który sfinansuje zakup rolet do okien. Na to już nie mają funduszy.