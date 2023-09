Choć już po wakacjach, to w bacówkach nadal można kupić prawdziwe oscypki

Oscypek to najbardziej znany spożywczy wyrób z Podhala. Nie ma się co dziwić, bo i smak tego sera j est wyjątkowy. To ser tworzony z połączenia sera owczego i krowiego, przy czym tego pierwszego jest więcej. Zgodnie z tradycją, oscypka wyrabia się od maja do końca września. Wyrabiają go bacowie na bacówkach. Tych jest na Podtatrzu ok. 100.

- Oscypki cały czas robimy. Jest wciąż dobra pogoda, trawa rośnie, owce się pasą. Doimy dwa razy dziennie – mówi Marian Barnaś, baca z Polany Szymoszkowej w Zakopanem, który w tym roku wypasa stado liczące ok. 600 owiec. - Jeśli pogoda dopisze, będziemy wypasać do połowy października. Jeśli jednak przykurzy śnieg, wtedy trzeba będzie się brać do domu wcześniej.

Baca dodaje, że zainteresowanie prawdziwymi oscypkami jest bardzo duże. - Przychodzą po sery i nasi i turyści. Jak się robi dobre i świeże sery, to nie ma co narzekać na sezon – mówi Barnaś.