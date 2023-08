Choroba legionistów w Polsce. Jak uniknąć zakażenia Legionellą? Zalecenia GIS

Legionelloza w Polsce. Przypadki zakażeń już nie tylko na Podkarpaciu

Choroba legionistów (inaczej legionelloza lub legioneloza) to choroba układu oddechowego – jest formą zapalenia płuc . To choroba zakaźna, ale nie zaraźliwa. Legionelloza jest wywoływana przez bakterie Legionella, które występują w wodzie, a wysokie temperatury sprzyjają ich namnażaniu się, m.in. w instalacjach wodnych, jeziorach, basenach, a nawet w kompoście ogrodowym i konewkach.

Do tej pory zakażenie bakterią Legionella pneumophila potwierdzono u ponad 140 osób (stan na 28.08.2023), głównie z Podkarpacia, ale też z Lubelszczyzny i Małopolski. Osiem osób zmarło. Były to osoby starsze, o obniżonej odporności i obciążone innymi chorobami, w tym onkologicznymi .

Jak można się zakazić chorobą legionistów? Leczenie legionellozy

Legioneloza to choroba spowodowana bakteriami Legionella. Choć jest chorobą zakaźną, to nie jest zaraźliwa. Oznacza to, że legionelloza nie przenosi się z człowieka na człowieka. Zagrożenie dla ludzi stanowi jedynie wtedy, gdy dostanie się do dróg oddechowych.