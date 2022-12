Chorwacja została przyjęta do Strefy Schengen. Na jakie ułatwienia mogą liczyć turyści? Co z Bułgarią i Rumunią?

Od 1 stycznia 2023 Chorwacja stanie się kolejnym krajem, należącym do Strefy Schengen. Co to oznacza dla turystów z Polski, którzy masowo odwiedzają Chorwację w ramach wycieczek wakacyjnych i urlopowych?

Chorwacja to jeden z ulubionych wakacyjnych i urlopowych kierunków Polek i Polaków. Do tej pory wybierając się do Chorwacji trzeba jednak było przejść kontrolę graniczną, ponieważ kraj nie należał do Strefy Schengen. Teraz wszystko się zmieni: od 1 stycznia Chorwacja stanie się kolejnym pełnoprawnym członkiem Strefy, a wakacyjne wyjazdy nad ciepły Adriatyk staną się łatwiejsze.

Chorwacja wejdzie do Strefy Schengen od 1 stycznia 2023

To, co zapowiadał niedawno Radosław Sikorski, jest już pewne: od 1 stycznia 2022 Chorwacja oficjalnie dołączy do Strefy Schengen. Decyzja została zatwierdzona w czwartek 8 grudnia 2022 przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Tym samym podróże Chorwacji, jednego z krajów najchętniej wybieranych na wakacje i urlopy przez Polki i Polaków, staną się łatwiejsze. Co zmienia wejście Chorwacji do Strefy Schengen? To właśnie członkostwo w Schengen, a nie samej Unii, gwarantuje swobodę przepływu osób i dóbr bez kontroli granicznych. Znikną kontrole osobiste na granicach Chorwacji z innymi krajami Strefy. Zniesienie kontroli dotyczy turystów podróżujących samochodem, autokarem lub pociągiem.

Od 26 marca 2022 znikną także rewizje pasażerów samolotów.

Chorwacja zacznie wydawać wizy Schengen i korzystać z Systemu Informacji Schengen. Chorwacja to ciepły i słoneczny kraj, zarazem nieodległy od Polski. W przeszłości niejeden turysta decydował się jechać na wakacje do Chorwacji własnym samochodem. Baloncici, 123RF.com Czytaj też: Promocje turystyczne: jak Polacy wykorzystali Black Week? Mimo drożyzny i inflacji, popyt na wyjazdy nie maleje. Królują ferie i wiosna 2023

Chorwacja i kto jeszcze? Które państwa należą, a które nie należą do Schengen?

Wejście do Strefy Schengen to kolejny krok na drodze integracji Chorwacji z Unią Europejską. Kraj należy do Unii od 2013 r., ale nie był dotąd członkiem Strefy Schengen. Turyści, którzy chcieli spędzić wakacje w Chorwacji, musieli przechodzić kontrole graniczne.

Które państwa należą do Strefy Schengen? Jest ich 27, mają łączną powierzchnię ok. 4 mln kilometrów kwadratowych i zamieszkuje je ok. 420 mln osób. To niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej (z wyjątkiem Irlandii, Bułgarii, Rumunii i Cypru), a także kilka dodatkowych spoza Unii – Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein. Dubrownik to jedna z najbardziej znanych chorwackich miejscowości turystycznych. Wspaniale zachowana średniowieczna zabudowa nadaje miastu niezwykły klimat. dbajurin, 123RF.com

Chorwacja przeszła, Rumunia i Bułgaria nadal czekają