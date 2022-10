Chorzów: nowa atrakcja na jesień i zimę. Christmas Garden w Śląskim Zoo zostanie otwarty 17 listopada 2022. Ceny biletów, godziny otwarcia

Chorzów zyska nową atrakcję. To wyjątkowy ogród świateł

Ogród świateł w Chorzowie: niemiecki patent, wykonanie polskie

- Do tej pory parki świetlne kojarzone były w naszym kraju z atrakcjami dla dzieci. W naszym oferta skierowana jest do uczestników z niemal każdej kategorii wiekowej. W Christmas Garden Chorzów dobrze będzie czuła się zarówno rodzina, jak i para oczekująca romantycznego spaceru – mówi Aneta Kupczak z Motionmusic.

Ogród świateł w Chorzowie ma być przyjazny zwierzętom i energooszczędny

Organizowanie pokazów multimedialnych na terenie zoo może budzić wątpliwości. Czy nie zakłócą one spokoju zwierząt? Organizatorzy zapewniają, że żadne zwierzę nie zostanie wystraszone. Christmas Garden jest tworzony we współpracy z opiekunami zwierząt Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Świetlne atrakcje i pokazy uruchamiane będą już po zamknięciu zwierzęcych wybiegów. W pawilonach stojących najbliżej pokazów świetlnych szyby ekspozycyjne będą zasłaniane. Ograniczono także głośność dźwięku w czasie pokazów multimedialnych.

– Cieszymy się, że ten unikatowy format ogrodu świetlnego będzie realizowany właśnie w naszym ZOO - mówi Marek Mitrenga, dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. - To niewątpliwie niezwykle atrakcyjna forma poszerzenia oferty, z której skorzystać będą mogły osoby odwiedzające Śląski Ogród Zoologiczny.

Christmas Garden w Chorzowie ma też być energooszczędny, co nie dziwi przy rosnących cenach prądu. Jak zapewniają organizatorzy, do stworzenia parku iluminacji wykorzystano żarówki LED, co pozwoliło obniżyć zużycie energii o ok. 80%. Według wyliczeń Motionmusic, zużycie prądu potrzebne do tego, by jedna osoba zwiedziła cały Christmas GArden, będzie porównywalne z oglądaniem seriali na Netfliksie przez 1,5 godziny.

