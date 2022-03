Ciasto drożdżowe nie wyrośnie w hałasie? Kulinarne przesądy, które na pewno znasz. Fakty i mity w kuchni

Czy gotować rosół podczas burzy? Czy ugotowany makaron przelewać zimną wodą? W wielu domach z pokolenia na pokolenie przekazywane są zasady dotyczące gotowania, które czasem tylko pozornie brzmią jak zabobon. Wiele z nich jest traktowana jako domowa tradycja, której się trzymamy. Przyjrzeliśmy się najciekawszym przesądom w kuchni. Oto fakty i mity o gotowaniu.

Fakty i mity w kuchni. Społeczny dowód słuszności a kulinaria

Warto wiedzieć, że zachowania kulinarne również opierają się na regule społecznego dowodu słuszności. O co chodzi? Zasada opisana była przez psychologa Roberta Cialdiniego. Jeżeli znamy ludzi, którzy postępują w określony sposób i takie działanie przynosi pozytywne skutki, to uważamy to za wartościowe działanie. Wśród tych reguł często wybieramy też te, które pasują do naszego światopoglądu. Dlatego najdziwniejsze wskazówki kulinarne mają szansę przetrwać, jeżeli nasze mamy lub babcie przekazywały je jako słuszne. Podobnie ma się rzecz, z regułą autorytetu. Na przykład gdy jakąś zasadę promuje znany szef kuchni. Kilka lat temu Gardon Ramsay, szef odznaczony gwiazdką Michelin, w swoim programie kulinarnym zalecał np. dolewanie oliwy z oliwek do wody do gotowania makaronu. Nowicjusze kulinarni przez szacunek, jakim go darzą, taką poradę przyjmowali bez potrzebnej refleksji.

Wlewanie oliwy do wody

Jeszcze kilka lat temu powszechną wskazówką dla kucharzy było dolewanie oleju lub oliwy do wrzątku, służącego do gotowania makaronu. Z czasem zrozumiano, że jest to błąd i marnowanie tłuszczu. Zgodnie z powiedzeniem „oliwa na wierzch wypływa”, dolewanie oliwy do wrzątku nie ma istotnego znaczenia dla gotującego się makaronu al dente. Aby ten był jędrny, trzeba wziąć duży garnek i gotować makaron w takiej ilości wody, aby mógł swobodnie pływać. Cenną oliwę lepiej zachować do spaghetti aglio e olio (złożonego z czosnku i oliwy z oliwek).

Gotowanie rosołu podczas burzy

Najczęściej powtarzaną „zasadą” jest ta dotycząca gotowania rosołu podczas burzy. Niektórzy uważają, że nie powinno się tego robić, ponieważ rosół skwaśnieje. Nie ma na to potwierdzenia naukowego, jednak uważa się, że latem, tuż przed burzą, gdy jest duszno i wilgotno, szybciej namnażają się bakterie gnilne. Dlatego rosół gotowany podczas burzy może nie być smaczny, a towarzyszące jego przygotowaniu upały mogą skrócić czas jego przydatności do spożycia. Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć

Kiedy wyrabiać ciasto drożdżowe?

Często pojawiającym się przesądem w trakcie wyrabiania ciasta drożdżowego jest ten dotyczący ciszy. Niegdyś mówiło się, że ciasto - oprócz odpowiedniego czasu - do wyrastania potrzebuje też ciszy. W wielu domach zakazywało się nawet kłótni. Nie jest to oczywiście prawda. Z pewnością jednak ciasto drożdżowe nie powinno być gwałtownie i zbyt często przenoszone podczas wyrastania, aby powstające pęcherzyki powietrza nie pękały za szybko.

Przelanie makaronu zimną wodą

Wiele osób nauczyło się od swoich mam i babć, by przelewać makaron zimną wodą, żeby szybko go ochłodzić i podać na stół. Warto jednak pamiętać, że opłukanie makaronu w zimnej wodzie pozbywa go cennej skrobi. Woda z gotowania makaronu to częsty zagęstnik sosów w kuchni włoskiej. Poza tym skrobia pozostała na makaronie sprawia, że sos lepiej się przykleja do włoskiej pasty.

