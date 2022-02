Ciekawe miejsca na zimową wycieczkę godzinę od Krakowa. Tu zachwycisz się ośnieżonymi widokami albo... uciekniesz przed zimnem! Marlena Hebda

Zimowa wycieczka w okolicach Krakowa. Tu warto wybrać się na weekend, by podziwiać piękne, ośnieżone widoki, rozgrzać się w ciepłych wodach termalnych lub pogłaskać alpaki! Zobacz galerię (10 zdjęć)

Gdy za oknem widać śnieżnobiały puch pokrywający drzewa i dachy, aż chciałoby się wyjść z domu i na własne oczy podziwiać piękne widoki. Oczywiście w pełnym zimowym wyposażeniu, aby było nam ciepło i miło, gdy na zewnątrz minusowe temperatury. Miejski, osiedlowy krajobraz nie zawsze sprzyja zimowym wypadom, dlatego mamy dla Was kilka propozycji na weekendową wycieczkę pod Krakowem. Dojazd w wybrane dla Was miejsca zajmie zaledwie godzinę, a do niektórych nawet 25 minut! Zachwycające, śnieżnobiałe widoki czy może ucieczka przed zimnem? Wy wybieracie!