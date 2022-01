Ciepło w Małopolsce. Czym grzać domy i mieszkania w 2022 roku, by nie przepalić całej pensji? Co dalej w gazem, węglem, prądem

W ostatnim kwartale 2021 roku ekodoradcy wspierający Małopolan w sięganiu po dotacje z państwowego programu Czyste Powietrze odnotowali skokowy wzrost zainteresowania mieszkańców ociepleniem domów oraz montażem najnowocześniejszych rozwiązań grzewczych, przede wszystkim pomp ciepła, w miejsce likwidowanych kopciuchów. O ile na początku zeszłego roku wniosków o termomodernizację było wyraźnie mniej niż wniosków o wymianę starego źródła ciepła, to w ostatnim czasie te liczby zaczęły się zrównywać. Równocześnie widać tendencję do porzucania węgla, ale też innych paliw stałych oraz – gazu. Na 15,6 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany kopciucha, 6 tys. dotyczyło montażu kotłów gazowych, 3,4 tys. kotłów na biomasę (głównie pellet i drewno), a prawie 3,1 tys. – pomp ciepła (w tym 2,5 tys. – powietrznych). Wniosków obejmujących najnowocześniejsze kotły węglowe było jedynie 2,7 tys. Zaledwie 19 osób postanowiło zamontować kotły olejowe, a 259 – systemy ogrzewania elektrycznego (powiązane z rozbudowaną fotowoltaiką).

Te działania są w pełni logiczne. Ocieplenie domów stało się koniecznością, ponieważ stary budynek o słabej izolacji cieplnej potrzebuje rocznie ok. 200 kilowatogodzin energii na metr kwadratowy, a dom z dobrą izolacją – tylko 80. W domach energooszczędnych to zapotrzebowanie wynosi ok. 40 kWh na metr kw. W przypadku 120-metrowego domu roczne zużycie energii wyniesie więc – odpowiednio – 24 MWh, 9,6 MWh oraz 4,8 MWh. Wszystko to brutalnie przekłada się na koszty, bo kilowatogodzina energii ze źródeł nieodnawialnych jest dziś nawet dwa razy droższa niż przed rokiem. A mówimy o gospodarstwach domowych, korzystających z ochrony Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającego taryfy. W przypadku przedsiębiorstw i instytucji, skazanych z mocy prawa na ceny rynkowe, wzrost opłat rok do roku jest nawet… dziesięciokrotny.