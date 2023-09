Ciężarówka z 24 tonami jabłek przewróciła się w Przyborowie na DW 768. Są utrudnienia w ruchu

Do zdarzenia doszło w piątek 22.09.2023 ok. godz. 18 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. Kierowca ciężarówki przewożącej 24 tony jabłek na łuku drogi z niewyjaśnionych przyczyn wpadł do rowu, po czym pojazd przewrócił się na bok. Zawartość naczepy wysypała się na teren prywatny. Kierowca z lekkimi obrażeniami samodzielnie opuścił pojazd, po czym został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.