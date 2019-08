Co można kupić na straganach odpustowych? [PRZEGLĄD]

Trwa odpust ku Czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Na straganach odpustowych można znaleźć prawie wszystko. Oprócz serc piernikowych oraz cukierków są karabiny, lalki, torebki a nawet kapelusze. Nie zabrakło też stoisk z dewocjonaliami, tam głównie można kupić obrazy, medaliki oraz figurki świętych czy gipsowe aniołki. Nie można zapomnieć, że większość stosik oferuje plastikowe, czy pluszowe zabawki, które najmłodsi pragną mieć, szczególnie kiedy są to podobizny bajkowych bohaterów. Przed pójściem na odpustowe stoiska zobaczcie, co Was czeka.