Co oznaczają znaki zodiaku? Charakterystyka wszystkich znaków!

Co oznaczają znaki zodiaku? Czym się charakteryzują? Każdy znak zodiaku ma inne wady i zalety. Przedstawiamy najważniejsze z nich. Dowiedz się, w czym jesteś najlepszy, a co jest twoją piętą achillesową! Znaki zodiaku odzwierciedlają nasze talenty i przeznaczenie. Wiedza na temat ich charakterystyki z całą pewnością będzie pomocna podczas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Przekonaj się, jaki jesteś. Sprawdź, co oznacza twój znak zodiaku!

Znaki zodiaku - jaka jest ich historia? Przez znaki zodiaku rozumiemy gwiazdozbiory, które znajdują się na pasie ekliptyki. Już starożytni Babilończycy na okręgu, po którym pozornie porusza się Słońce, wydzielili 12 równych części. Słońce w każdym znaku zodiaku pozostaje około miesiąca. Sumerowie nadali nazwy gwiazdozbiorom. Ich terminologia zachowała się wyjątkowo długo – Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii ciągle nazywał Wagę Szczypcami i uznawał, że stanowią one fragment Skorpiona. Co ciekawe, do znanego nam układu zodiakalnego w 1930 r. doszedł Wężownik. W astrologii znakom zodiaku przypisuje się specyficzne cechy charakteru i przeznaczenie. Wykorzystuje się je do stawiania horoskopu. Zobacz, co oznaczają poszczególne znaki zodiaku! Sprawdź, jakie są twoje mocne i słabe strony w poniższej galerii!