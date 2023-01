Co robią maturzyści, aby powiodło im się na egzaminie dojrzałości? Studniówka i przesądy. Niektóre zwyczaje są bardzo zaskakujące. Znasz je?

Po studniówce dookoła Mickiewicza na jednej nodze

Studniówka to nie tylko eleganckie kreacje i wyjątkowe wspomnienia. To czas, kiedy skupieni na nauce licealiści mają okazję na chwilę zapomnieć o czekającej ich w maju próbie. Jak się jednak okazuje, o maturze nie sposób nie myśleć na 100 dni przed egzaminem. Im bliżej matury, tym bardziej młodzi ludzie liczą nie tylko na swoją wiedzę, ale i na łut szczęścia. I robią wiele, aby los zechciał się do nich uśmiechnąć. Chociaż maturalne zaklinanie szczęścia z logiką ma niewiele wspólnego, na stałe wpisało się w studniówkowe zwyczaje.

Licealiści z Krakowa, a także ich koledzy z Poznania, zwyczajowo po balu idą przed pomnik Adama Mickiewicza w swoim mieście. Jak zapewniają maturzyści, nie jest im straszna ani nocna pora, ani mroźna, styczniowa aura. Według „legendy” podawanej z ust do ust już od wielu pokoleń ⁣ile razy maturzysta, skacząc na jednej nodze, okrąży pomnik wieszcza, takiej oceny może się spodziewać na maturze. Ze skakania nie rezygnują nawet obute w wizytowe szpilki dziewczęta.

Tradycja mówi, że ile razy maturzysta okrąży pomnik Adama Mickiewicza skacząc na jednej nodze, taką ocenę otrzyma na egzaminie dojrzałości. Fot. Agata Wodzień / Polska Press

Czy „obskakiwanie” Mickiewicza ma działać tylko na języku polskim, czy pomaga również w zaliczeniu egzaminu z innych przedmiotów – tu zdania są podzielone. Nie ma też pełnej zgody co do tego, czy wieszcz pozytywną ocenę zapewnia na maturze pisemnej, czy na ustnej również.