Co robić w Polsce jesienią? TOP 28 pomysłów na wycieczki, zabawy i atrakcje dla całej rodziny, od górskich szlaków po nawiedzone zamki Emil Hoff

Przygotowaliśmy dla Was serię przewodników po darmowych atrakcjach polskich miast. Mogą Wam pomóc w obniżeniu kosztów city breaku. Przekonajcie się, jak za darmo zwiedzić muzea Warszawy, spędzić weekend w Krakowie albo Wrocławiu, lub zabawić się bez wydawania majątku w Trójmieścieczy nawet w Zakopanem. Na zdjęciu: widok na Kraków z Kopca Kościuszki. Aneta Zurek / Polska Press Zobacz galerię (44 zdjęcia)

Wiele osób może się zastanawiać, co właściwie można robić w Polsce jesienią. Tymczasem atrakcji i pomysłów na wycieczki i zabawy nie brakuje! Zebraliśmy dla was 28 propozycji rzeczy, które warto zrobić jesienią w Polsce. Są wśród nich pomysły na spacery i wycieczki, które pozwolą maksymalnie wykorzystać pogodę i nacieszyć się pięknem jesiennej przyrody, a także podpowiedzi, gdzie zabrać dzieci na weekend i czego spróbować, gdy akurat – jak to się zdarza jesienią – deszcz i wiatr zniechęcają do przebywania na dworze.