Co zamiast słodyczy dołożyć do prezentu? [10 pomysłów]

Bez względu na okazję do głównych prezentów dla bliskich dodajemy tabliczkę czekolady, opakowanie smacznych cukierków lub bombonierkę pełną wymyślnych pralinek. Wiele spośród obdarowywanych osób za cel obiera zrzucenie nadmiernych kilogramów, poprawę dotychczasowych nawyków żywieniowych – dlatego nawet mała słodycz będąca tylko uzupełnieniem podarku nie sprzyja ich postanowieniom. Również rodzice, których dzieci otrzymują upominki, proszą ciocie, wujków, a także babcie i dziadków, by prezentu nie wzbogacać o słodycze, których troskliwi mama i tata, starają się w diecie pociech ograniczyć. Na Święta Bożego Narodzenia życzymy sobie wzajemnie zdrowia, szczęścia i pomyślności, jednocześnie w inne dni roku wyznajemy zasadę, że „cukier to biała śmierć”. Kompromisem dla zaistniałej sytuacji jest poszukanie lepszych alternatyw dla drobnych upominków dodawanych do prezentów świątecznych. By ułatwić to zadanie przedstawiamy, aż 10 nietuzinkowych propozycji na drobne upominki do prezentu dla osób w każdym wieku.

123rf