Coraz więcej osób z Małopolski oddaje osocze, które pomaga w leczeniu chorych na COVID-19

Z dnia na dzień w Małopolsce rośnie liczba osób, które wygrały walkę z wirusem. Aktualnie w regionie (czwartek 25 czerwca) jest już 1141 ozdrowieńców. Niestety, nie każdy z nich może zostać dawcą osocza, które jest wykorzystywane do leczenie pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19.

- Kryteria są bardzo ściśle sprecyzowane. Oprócz standardowych obowiązujących wszystkich krwiodawców, opracowano również dodatkowe warunki, które muszą spełnić ozdrowieńcy – tłumaczy dr Jolanta Raś, dyrektora ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dodaje, że aby się zakwalifikować do tej procedury, trzeba zostać wyleczonym, z zakażenia koronawirusem co muszą potwierdzić negatywne wyniki dwóch kolejnych testów laboratoryjnych na obecność materiału genetycznego wirusa. Przy czym od ostatniego badania musi minąć co najmniej 14 dni. Ozdrowieńcy muszą być w wieku od 18 do 60 lat, nie mogą chorować przewlekle oraz w przeszłości nie mogły otrzymać transfuzji krwi lub jej składników. Do pozyskania osocza nie kwalifikują się również kobiety z przebytą ciążą w wywiadzie oraz pacjenci, którzy w przeciągu ostatniego pół roku przeszli operację.