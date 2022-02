COVID-19 zbiera śmiertelne żniwo. W Małopolsce w ciągu dwóch tygodni zmarło ponad 400 osób

Od początku marca 2020 r., kiedy odnotowano w Polsce pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zachorowały już 4,9 mln osób. W wyniku zakażenia zmarło ponad 105 tys. osób. Polska niestety jest w niechlubnej czołówce na świecie pod względem śmiertelnych ofiar COVID-19.

Wątpliwości co do tego, że piąta fala pandemii charakteryzuje się wciąż ogromną śmiertelnością, nie mają dyrektorzy, ani lekarze ze szpitali covidowych.

Medycy zgodnie przyznają, że pacjenci mieliby większe szanse na przeżycie, gdyby wcześniej zgłaszali się do szpitali. Niestety, wielu z nich zwleka z tą decyzją, do momentu aż nie są w stanie oddychać, a saturacja jest na dramatycznie niskim poziomie.

- Trafiają do nas przeważnie młodzi ludzie w wieku 40-50 lat. W przerażającej większości to osoby niezaszczepione. Wydaje im się, że są na tyle silni, że organizm sobie poradzi. Okazuje się, że tak nie jest. Gdy decydują się na zgłoszenie do szpitala, koronawirus w ich organizmie zdążył zostawić już nieodwracalne szkody. Niestety, wtedy musimy stosować leczenie objawowe, które nie zawsze przynosi takie efekty, jakbyśmy tego chcieli - tłumaczy dyrektor jednego z krakowskich szpitali.

Łącznie od początku pandemii w Małopolsce SARS-CoV-2 potwierdzono u 404 308 mieszkańców, z czego 8 567 nich przegrało walkę z wirusem.

