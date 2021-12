Czarne powiaty w Małopolsce. W tych regionach koronawirus uderza najmocniej Redakcja Kraków

Ostatnie dni to delikatne wyhamowanie dynamiki zachorowań - tak wynika ze statystyk Ministerstwa Zdrowia. Jednak mimo że czwarta fala pandemii zauważalnie słabnie, to niestety w niektórych regionach kraju sytuacja epidemiczna wciąż jest bardzo poważna. W Małopolsce średnia liczba potwierdzonych zakażeń z ostatnich 7 dni wynosiła około 49 przypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Najgorzej jest w Krakowie, gdzie wskaźnik zapadalności na koronawirusa w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosi 72,2. Przeanalizowaliśmy sytuację, we wszystkich powiatach województwa.