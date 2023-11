Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko na niebie. Zdjęcie z samolotu przebiło wszystko

Zorza polarna nad Krakowem i Małopolską - zdjęcia

Zorza polarna nad Krakowem widziana z samolotu

Skąd czerwony kolor zorzy polarnej?

Światło zorzy najczęściej tworzy tlen, świecący na wysokości 120 do 300 km. Daje wtedy popularne światło zielone. Jeśli widzimy światło czerwone (to rzadkość), to znaczy że widzimy tlen świecący na wysokości ponad 300 km.