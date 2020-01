Czwartek pochmurny i deszczowy. W kolejnych dniach więcej słońca

W czwartek będzie na ogół pochmurno. Nie powinno padać na Mazurach, Mazowszu i Podlasiu. Na pozostałym obszarze pojawią się opady deszczu (2-5 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, miejscami silniejszy, południowo-zachodni. W piątek opady deszczu mogą wystąpić we wschodniej części Polski. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku.

Wideo