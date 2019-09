Czwartek słoneczny i ciepły. Wkrótce zmiana pogody

Wtorek z przelotnym deszczem w całym kraju

We wtorek w całym kraju będą występowały przelotne opady deszczu. Na północnym-wschodzie, w centrum i na wschodzie kraju mogą pojawiać się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, 21 st. C w centrum kraju do 24 st. C na Podkarpaciu.