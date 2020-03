Czwartek z silnym wiatrem w całym kraju, będzie ciepło!

W czwartek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Okresami pojawią się przelotne opady deszczu do 5-15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, 14 st. C w centrum kraju do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje dość silny wiatr, południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 70-90 km/godz., na Wybrzeżu możliwe porywy do 100 km/godz., a w górach powyżej 100 km/godz. Piątek zapowiada się pochmurny z większymi przejaśnieniami. Na południowym-zachodzie i w centrum kraju nie powinno padać. Na pozostałym obszarze okresami będą występowały opady deszczu do 5-10 mm. Termometry pokażą od 6 st. C na Podlasiu, 9 st. C w centrum kraju do 11 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu.