Czwarty wymiar wideokonferencji

Nowoczesna firma, to również taka, w której stosuje się nowoczesne metody komunikacji. Transformacja cyfrowa pozwala na kontaktowanie się ze sobą z pomocą urządzeń oferujących wcześniej nieosiągalną jakość obrazu czy dźwięku. Stawianie poprzeczki coraz wyżej jeśli chodzi o jakość przekazu wynika nie tylko z potrzeby zaspokojenia wrażeń estetycznych. Przyjemniej jest rozmówcę głośno i wyraźnie słyszeć, ale i widzieć go tak, jakby siedział tuż obok. Jakość połączenia przekłada się bezpośrednio na jakość rozmowy – jej efektywność i czas trwania a przede wszystkim… chęć rozmowy.

- Użytkownicy rozwiązań Jabra zgłaszają czterokrotny wzrost liczby wideokonferencji i prawie 20 proc. skrócenie czasu trwania spotkań - powiedział dyrektor generalny Jabra, René Svendsen-Tune.

Nowe standardy wideokonferencji

Dlatego wzbogacenie infrastruktury biurowej o odpowiednie media audiowizualne staje się dziś czymś oczywistym, naturalnym. Najlepiej, jeśli urządzenia oferują taką jakość połączenia fonicznego czy wizualnego, by mieć wrażenie naturalnego kontaktu. Niedawno pisaliśmy o Jabra PanaCast, który jest chyba najlepszym rozwiązaniem w zakresie połączenia wideo. To, co kluczowe w najnowszej propozycji Jabra, należy postrzegać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza, to oczywiście bezkompromisowa jakość obrazu. Druga, to rodzaj współpracy z uczestnikami rozmowy.

Jabra PanaCast interaktywnie czuwa nad przebiegiem spotkania – dba o to, by wszyscy jego uczestnicy byli doskonale widziani niezależnie od tego czy zmienia się ich liczba, w jakim są oświetleniu czy jakim miejscu sali. Do tego trzeba dodać, że sam proces instalacji sprzętu Jabra, w tym PanaCast jest bajecznie prosty. Można odnieść wrażenie, że wraz z PanaCast użytkownicy mają do dyspozycji asystenta, który dba o to, by wszystko było podłączone i działało jak trzeba. To jest nieoceniona wartość dodana o czym wiedzą wszyscy, którzy podczas konferencyjnej burzy mózgów nie muszą jednocześnie martwić się o to, czy są dobrze widziani. Przy zastosowaniu odpowiedniej wielkości ekranu z Jabra PanaCast można odnieść wrażenie, że prowadzi się rozmowy z osobami siedzącymi po drugiej stronie monitora, czyli w trzech wymiarach

Jabra Speak – czwarty wymiar konferencji

Dopełnieniem Jabra PanaCast jest zastosowanie zestawu Jabra Speak, który oferuje taki sam poziom usług w zakresie audio. W ofercie producenta, którego ambicją jest wytwarzanie urządzeń oferujących najlepszą jakość obrazu i dźwięku, są cztery zestawy głośników Jabra: Speak 810, Speak 710, Speak 510 oraz Speak 410. Wizytówką audiofonicznej części oferty Jabra jest zestaw Speak 710.

Jest to przenośny zestaw głośnomówiący, który oferuje nie tylko krystalicznie czysty dźwięk przy prowadzeniu rozmów konferencyjnych, ale świetnie sprawdzi się jako źródło muzyki. Podobnie jak w przypadku Jabra PanaCast producent przywiązuje bardzo dużą wagę do łatwości podłączenia i uruchomienia zestawu. Speak 710 można podłączyć w trybie Plug and Play przez port USB lub bezprzewodowo przez Bluetooth. W drugim przypadku urządzenia mogą być oddalone od siebie nawet o 10 m. Przy korzystaniu z komputera i zastosowaniu adaptera Jabra Link 370 odległość ta rośnie trzykrotnie. W Speak 710 zastosowano dookólny mikrofon, który „usłyszy” każdy dźwięk nie tylko z każdej strony, ale również pod każdym kątem. Ten przenośny zestaw ma zintegrowaną baterię, która pozwala na 15 godzin pracy bez zewnętrznego zasilania. Zestawy Jabra Speak są kompatybilne z najpopularniejszymi internetowymi usługami rozmów głosowych takimi jak np. Skype for Business, Chromebox, Adobe Connect, Cisco Webbex czy Avaya. Za pomocą jednego guzika zestaw może zostać spersonalizowany za pomocą MS Cortana, Siri lub Google Now. Jabra Speak sprawdzi się w rozmowach, w których może uczestniczyć aż do 6 osób. Liczba ta może ulec podwojeniu przy zastosowaniu dwóch urządzeń, które można bardzo łatwo sparować w zestaw stereofoniczny.

Wartość dodana

Warto też zwrócić uwagę, że produktom najwyższej jakości towarzyszy prowadzony na takim samym poziomie suport techniczny i informacyjny producenta. Infolinia działa w dni robocze od 8 do 20.

Jabra PanaCast to produkt, który swoją premierę miał 15 sierpnia 2019 r., więc proces upowszechniania się tego zestawu, wraz z uzupełniającym go Jabra Speak, dopiero się rozpoczyna. Mimo to są już pierwsze dane dotyczące bezpośrednich korzyści wynikających ze stosowania rozwiązań Jabra. Jak powiedział szef firmy, użytkownicy deklarują redukcję czasu konferencji o jedną piątą. W dzisiejszych czasach skrócenie rozmowy pięciu managerów po jednej i pięciu po drugiej stronie głośnika, która zamiast dwóch godzin trwa nieco ponad półtorej oznacza bardzo wymierną korzyść – firma zyskuje 240 min czasu swoich pracowników. Warto jeszcze zwrócić uwagę na aspekt, który trudno niestety ująć w wymierne ramy. Rozmowa przy użyciu sprzętu zapewniającego wysoką jakość kontaktu audiowizualnego mniej męczy. Tak jak w przypadku podróży pociągiem średniej klasy i nowoczesnym. Po dwustu kilometrach z pierwszego wysiadamy po dwóch godzinach, z drugiego po półtorej, a do tego jakże inaczej odpowiemy na pytanie: jak minęła podróż?

Oczywiście dzięki rozwiązaniom Jabra zamiast tego tradycyjnego pytania można zadać inne: jak minęła rozmowa?