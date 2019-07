Czy szczepić dziecko? 10 popularnych mitów na temat szczepień

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego są ruchy antyszczepionkowe, których członkowie głoszą szkodliwe społecznie tezy. Szczepienia są obecnie najlepszą formą profilaktyki przeciw poważnym chorobom zakaźnym. Według szacunków każdego roku zapobiegają one ok. 2 mln zgonów na świecie.

