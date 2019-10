W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Podlasiu, 22 w Krakowie do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Jedynie w północnej części kraju porywy mogą osiągnąć 40-70 km/h. W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne. Na północy i zachodzie kraju pojawi się przelotny deszcz. Termometry pokażą od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Po weekendzie synoptycy przewidują znaczne ochłodzenie i mocne pogorszenie pogody.