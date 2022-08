Czy w Zakopanem jest najazd turystów? Jest! Zobaczcie tylko na te zdjęcia

O ile początek lipca był taki sobie, o tyle znów spełniło się powiedzenie, że po 15 to się zacznie. No i się zaczęło. Teraz mamy sezon turystyczny w pełni. Większość pensjonatów i pokoi gościnnych jest zajęta. Choć nadal można znaleźć wolne pokoje. - Nigdy nie jest tak by nie było miejsca w Zakopanem lub okolicznych miejscowościach – przyznaje branża turystyczna.

Według branży turystycznej w górach wzmożony ruch będzie co najmniej do 15 sierpnia. Co będzie potem – to się okaże. - Teraz bowiem wszystko jest na ostatnią chwilę. I rezerwacje również – mówią właściciele hoteli i pensjonatów w górach.