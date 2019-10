Czy wojewoda wysyłał pikantne maile do urzędniczki?

Z treści opublikowanych 29 października 2019 roku maili można wnioskować, że wojewoda małopolski i podległa mu urzędniczka mieli romans. Są tam m.in. zapewnienia o uczuciach i umawianie się na wspólne służbowe wyjazdy. Często na końcu korespondencji jest podpis: „Twój Piotrek".

W jednej wiadomości mowa jest o zarezerwowaniu apartamentu koło Żywca, w innym o zdjęciach ze wspólnej drogi na górę Żar. W kolejnym pada zapewnienie, że urzędniczka jest ważna dla wojewody i dla niej chce zmienić swoje życie. Są też maile dotyczące wątków służbowych - podwyżek dla pracowników.

Piotr Ćwik kilka razy zaprzeczał, aby był autorem tych maili. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, w których kandydował do Sejmu, złożył doniesienie na policji o włamaniu się na jego prywatną pocztę elektroniczną. To właśnie z niej miały być wysyłane ujawnione wiadomości. Zapewniał wtedy dziennikarzy, że nie jest ich autorem, nie przygotował ich, nie wysyłał i nie ma żadnych związków z kobietą, z którą rzekomo miał korespondować. I apelował do konkurentów, by w kampanii wyborczej nie posługiwali się fake newsami.