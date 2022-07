Daniel Korzeniewski idzie pieszo przez Kenię. Opowiedział nam o swojej niezwykłej wyprawie, przygodach i planach na przyszłość

Osiemnastego dnia wyprawy Daniel zatrzymał się na odpoczynek w Isiolo. Ludzie rozpoznawali go na ulicy. Nieco wcześniej przeprowadziła z nim wywiad narodowa telewizja NTV i w ten sposób polski piechur trafił do kenijskich mediów.

O Danielu Korzeniewskim i jego niezwykłych planach pokonania najdłuższej pieszej trasy na Ziemi pisaliśmy przed kilkoma miesiącami. Obecnie piechur przygotowuje się fizycznie i psychicznie do tej wielkiej wyprawy, maszerując pieszo przez całą Kenię. Opowiedział nam o swojej nowej niezwykłej podroży, organizacji wyprawy i planach na przyszłość.

Daniel Korzeniewski idzie po swoje marzenia. Chce przejść najdłuższą trasę na Ziemi

Kilka miesięcy temu opublikowaliśmy artykuł o najdłuższej pieszej trasie świata, wyznaczonej przez jednego z użytkowników Reddita. Trasa wymaga przejścia od Kapsztadu do Magadanu przez 16 krajów, liczy łącznie 21 tys. kilometrów. Przejście pieszo całej marszruty może zająć ok. 3 lat – nic dziwnego, że nikt jeszcze nie zdołał jej pokonać. Przejście najdłuższej pieszej trasy świata może zająć ok. 3 lat. Daniel Korzeniewski chce tego dokonać. Zamierza wystartować z Magadanu w 2023 r. Google Earth Trasa wzbudziła spore zainteresowanie wśród internautów, a chyba największe u Daniela Korzeniewskiego, zamieszkałego w Szwecji Polaka i zapalonego piechura. Daniel postanowił przejść najdłuższą trasę świata i już od dawna przygotowuje się do realizacji tego marzenia. Jeszcze w lutym 2022 ukończył treningowy marsz przez Szwecję – w ciągu miesiąca przeszedł 930 km z Abisko do Sztokholmu. O jego wyczynie pisały nawet skandynawskie media.

Polski piechur maszeruje przez Kenię

W wywiadzie, jakiego udzielił nam wtedy Daniel, piechur zapowiedział, że w czerwcu wybiera się do Kenii na kolejny treningowy marsz, po którym ruszy na podbój najdłuższej pieszej trasy świata. Jak powiedział, tak zrobił – Daniel maszeruje obecnie przez Kenię, i to całą, od granicy do granicy, na trasie z Moyale do Namanga. Daniel Korzeniewski udzielił nam teraz kolejnego wywiadu, w którym opowiada o swoich przygodach w Kenii, trudnościach i planach na przyszłość.

Daniel Korzeniewski opowiada o swojej podróży po Kenii

Strona Podróży: Kiedy zacząłeś i kiedy planujesz zakończyć marsz przez Kenię?

Daniel Korzeniewski: Moja przygoda w Kenii rozpoczęła się 10 czerwca 2022. Wylatywałem z lotniska Arlanda w Sztokholmie, gdzie mieszkam. Podobno na europejskich lotniskach panuje ostatnio chaos? Tak samo jak w Polsce, szwedzka branża lotnicza przeżywa teraz trudne chwile: problemy z ogromną liczbą podróżnych i z personelem na lotnisku, kilkugodzinne stanie w kolejkach do odprawy. Żeby zdążyć na samolot o 6:00 rano na lotnisko musiałem przyjechać już o północy. Nie przeczuwałem, że to dopiero był początek czekających mnie wyzwań! Na szczęście Daniel znosi kenijskie upały wyjątkowo dobrze. Daniel Korzeniewski Czyli nie obyło się bez komplikacji? Planowo miałem dwa międzylądowania, jedno w Kopenhadze, drugie w Arabii Saudyjskiej. I już przy pierwszej przesiadce spotkała mnie kosztowna niespodzianka – zostałem błędnie poinformowany o wymaganiach związanych z COVID. Z tego co się dowiedziałem od linii lotniczych, szczepienia lub testu miały wymagać ode mnie wyłącznie władze kenijskie, a test bez problemu miałem wykonać już po przylocie na miejsce. Niestety, to nie Kenia wymagała testu albo dokumentu szczepień, a Arabia Saudyjska. Nie zostałem więc wpuszczony na drugi lot.

Zrobienie testu na lotnisku i opłacenie kolejnego biletu kosztowało mnie 2800 zł. To pokazuje, że przy takich wyprawach należy zawsze uwzględnić budżet na nieprzewidziane wydatki. W samej Kenii nie chciano ode mnie już żadnych dokumentów. Natomiast przy granicy z Etiopią, gdzie miała rozpocząć się moja wędrówka, wprowadzono godzinę policyjną. Musiałem więc wszystko skrupulatnie przemyśleć i zaplanować, żeby nie narazić się na niebezpieczeństwo. Metę mojej wyprawy stanowi Namanga na granicy z Tanzanią. Zamierzam tam dotrzeć przed 17 lipca.

Czy organizacja wyprawy do Afryki jest trudna? Jakie główne przeszkody napotkałeś? Sama organizacja nie jest trudna, ale wymaga sporo czasu: zebrania informacji o pogodzie, warunkach klimatycznych, drogach, sytuacji politycznej, cenach za usługi i produkty itd. W przypadku Kenii zaplanowanie pobytu przebiegło bez większego problemu, szczególnie że kilka miesięcy wcześniej miałem okazję być „po sąsiedzku” w Tanzanii, zdobywając Kilimandżaro.

Natomiast wątpliwości budziły kwestie związane z bezpieczeństwem. Dlatego kilka poprzedzających wyjazd wieczorów poświęciłem na rozmowy z osobami – najczęściej znajomymi znajomych - które w Kenii mieszkają lub tam dłużej przebywały. To pozwoliło mi rzetelnie ocenić sytuację i się do niej przygotować. W wyprawie towarzyszy Danielowi przewodnik i przyjaciel, Waithaka David. Daniel Korzeniewski Maszerujesz przez Kenię, by przygotować się do przejścia najdłuższej pieszej trasy świata. Czego właściwie chcesz się nauczyć w czasie podróży przez Afrykę? Co Ci da obecna wyprawa? Przede wszystkim chcę się nauczyć funkcjonowania w tropikalnym klimacie, zobaczyć jak reaguje organizm, nabyć lokalną florę bakteryjną, sprawdzić czasy i dzienne odległości marszu. Weryfikacji wymaga także to, jak szybko niszczy się sprzęt i odzież. Na przykład już po kilku dniach marszu przetarły się szelki, na których ciągnę wózek. Musiałem szukać człowieka, który podejmie się naprawy.

Natomiast zdecydowanie najciekawsze jest poznawanie lokalnych zwyczajów, przyglądanie się codziennemu życiu ludzi, ale też sprawdzenie reakcji, jakie wywołuje biały człowiek, ciągnący za sobą dziwny pojazd. Jak podróżujesz przez Kenię? Tylko pieszo, czy używasz też innych środków transportu? Podróż przez Kenię zacząłem od lotniska w Nairobi. Tam wsiadłem w busa, który zawiózł mnie do Moyale, na samej północy kraju, gdzie zaplanowałem start. Stamtąd pokonuję drogę już tylko i wyłącznie pieszo.

Jak znosisz afrykańską pogodę? Jak chronisz się przed upałem? Z dotychczasowych obserwacji wynika, że mój dzielny organizm adaptuje się do wszystkich warunków na naszej planecie w maksymalnie 10 dni. Niezależnie, czy to ekstremalne zimno i minus 30 stopni czy ekstremalne ciepło i plus 40 stopni. Bardzo jestem mu za to wdzięczny! Kenijskie upały znoszę wyjątkowo dobrze, nie mam żadnych problemów. Jak widać, ciało dostosowuje się do tego, co ma.

Nie znaczy to, że nie stosuję żadnych zabezpieczeń przed słońcem. Podstawą jest ochrona głowy, czyli czapka z daszkiem i „słoniowymi uszami” zakrywającymi szyję, kark, uszy, policzki. Obowiązkowo stosuję też mocny filtr przeciw promieniowaniu UV w sprayu (SPF 50) na odsłonięte części ciała, co w moim przypadku oznacza przedramiona i nogi od kolan do kostek.

Za mną już 492 km wędrówki, a codziennie wystawiana na słońce skóra nabrała już brązowego odcienia, który mocno kontrastuje z kolorem skóry pod ubraniem! Kenijczycy chętnie fotografują się z Danielem, zadziwieni, że biały człowiek maszeruje piechotą przez gorące serce ich kraju. Daniel Korzeniewski Jakie przygody przeżyłeś już w czasie marszu przez Kenię? Pierwsza przygoda (a raczej niedogodność!) to biegunka – to częsta dolegliwość dotykająca podróżników w tropikach. Dopadła mnie ona trzeciego dnia wędrówki i utrzymała się przez kolejnych 10 dni. Po tym czasie objawy przeszły samoistnie. W takich sytuacjach bardzo pomaga gorzka czekolada lub kakao. No i oczywiście elektrolity i hektolitry wody. Po siedmiu dniach wędrówki spędziłem pierwszą noc w hotelu. Niestety afrykańskie kobiety potrafią prowadzić wielogodzinne i bardzo zacięte dyskusje. A jeśli dodatkowo robią to pod twoim oknem, to noc jest na straty! A ja codziennie wstaję 5:45 i pół godziny później, wraz ze wschodem słońca, ruszam w drogę, by pokonać jak najwięcej kilometrów zanim słońce osiągnie zenit. Następnego dnia byłem jak zombie, nawet nie miałem siły robić zdjęć.

A tu kolejna niespodzianka - przetarciu uległy wspomniane szelki do wózka! Ta uprząż służyła mi już wcześniej przez 3500 km, pozwalając ciągnąć wózek ważący 45 kg. Miała wszelkie prawo się zużyć. Na szczęście miałem zapasowy materiał, który umożliwił zaradzenie sytuacji na miejscu. Nie da się ukryć, że tutejsi fachowcy świetnie znają się na swojej pracy i wszystko mi sprawnie naprawili. Najgorsze, co się wydarzyło, to pęknięty dyszel od wózka. To już poważna komplikacja. Pierwsza próba naprawy spaliła na panewce. Dopiero drugie podejście zakończyło się powodzeniem, ale spadł komfort marszu. Trzeba było skrócić dyszel, co zmieniło rozkład ciężaru i przy pasie biodrowym odczuwam większe tarcia. A serce Kenii jest naprawdę gorące - dosłownie i w przenośni. Daniel Korzeniewski Widać, że na szlaku musisz pokonywać wiele trudności. Ale wyprawa to też przyjemne przygody. Które miejsca w Kenii zrobiły na Tobie jak dotąd największe wrażenie, jacy ludzie zapadli w pamięć?

Co do miejsc, to każde ma swój urok czy to wioska, miasteczko, czy też pustynia. Ale najprzyjemniejsza jest przyroda, której doświadczam będąc z dala od cywilizacji. Codziennie jest mi dane podziwiać niesamowite krajobrazy: góry, sawanny, pustynie – chłonę je wszystkimi zmysłami! Warte osobnej rozmowy są spotkania z ludźmi. Boli mnie to, że media w naszej części świata tak niewiele dobrego mówią i piszą o kontynencie afrykańskim. A tutejsi ludzie są wspaniali, życzliwi, pomocni. Mają piękne serca mimo codziennej walki o przetrwanie. Walczą z głodem, brakiem pracy, środków do życia. Codziennie pokonują pieszo dziesiątki kilometrów po wodę pitną, która u nas po prostu leci z kranu.

W takim razie opowiedz o swoich relacjach z Kenijczykami Na samym początku wyprawy pozwolono mi rozbić się na noc na terenie wiejskiej szkoły. Wioska była niewielka - liczyła na oko 15 domów, w których mieszkało około 50 osób. Ponieważ nikt nie chciał przyjąć ode mnie pieniędzy za nocleg, zaproponowałem, że podzielę się sporym zapasem leków, który zabrałem ze sobą na wyprawę. Wioskowy szaman bardzo ucieszył się z takiego obrotu spraw, a wszyscy mieszkańcy zbiegli się zobaczyć, co wyciągam.

Człowiek, który miał rany na stopach, dostał ode mnie opatrunki i chusteczki dezynfekujące, drugi – cierpiący na migreny - dostał paracetamol 500 mg. Kolejny - z problemami alergicznymi – dostał tabletki antyhistaminowe. Trudno sobie nawet wyobrazić jaką wdzięczność okazali mi ci ludzie: ściskali, przytulali, wzruszali się. To emocje, których ciężko doświadczyć w Europie. Ale sam też bywam obdarowywany przez miejscowych! Któregoś dnia przyszedł do mojego namiotu właściciel ziemi, na której się rozbiłem (wcześniej prosiłem go oczywiście o pozwolenie) i przyniósł mi dwie sztuki perlicy sępiej. W Afryce mówi się na nie dzikie kurczaki. Udko perlicy gotowane z solą i piri piri to niebo w gębie! Daniel budzi duże zainteresowanie wśród lokalnych mieszkańców. Na zdjęciu kobiety z plemienia Rendille. Daniel Korzeniewski Jakie miejsca w Kenii zamierzasz jeszcze odwiedzić na trasie na południe?

Moim nadrzędnym celem jest przejście Kenii „po długości”: od granicy z Etiopią do granicy z Tanzanią. To prawie 1000 km wędrówki, dlatego ważna jest dyscyplina. Mój wózek wymaga ubitej drogi, tak więc poruszam się większymi drogami. W tej sytuacji trudno odbijać w bok od głównego traktu. Skupiam się raczej na przejściu tej trasy.

Po powrocie do Nairobi planuję odwiedzić ambasadę Polski i Szwecji (po latach życia w Skandynawii mam podwójne obywatelstwo). Chcę się dowiedzieć, jak mogę włączyć się w pomoc Afryce, które organizacje mógłbym wesprzeć. Przez dwa tygodnie zobaczyłem wiele głodu, pragnienia, cierpienia – to daje wyobrażenie tego, z czym mierzą się na co dzień mieszkający tam ludzie. Chciałbym się więc zaangażować w konkretne działania, szczególnie na rzecz wiosek, przez które przechodziłem. Znalezienie ujęcia wody i wykopanie studni kosztuje 45 tys. dolarów. Dzięki wodzie, która płynie głęboko pod ziemią, wioski mogłyby same wytwarzać potrzebne jedzenie. To naprawdę niewielki koszt za dobro, które może to przynieść.

Jak idą przygotowania do pokonania najdłuższej pieszej trasy na Ziemi? Czy udało Ci się już zdobyć potrzebne pozwolenia i wizy? Wędrówka przez Kenię jest ostatnim etapem przygotowującym mnie technicznie i logistycznie do podjętego wyzwania. To taki egzamin z umiejętność przetrwania. I przyznam, że czasami zaskakuję sam siebie. Idzie mi się świetnie i nie napotykam po drodze problemów, które by mnie przerastały. Czuję, że moje ciało ma oparcie w psychice – to kluczowe dla sukcesu tak ekstremalnej wyprawy. Natomiast z wizami i pozwoleniami muszę jeszcze poczekać - część z nich ma znacznie ograniczony termin ważności. Wrócę do tego na trzy miesiące przed wyprawą główną. Nie wszystkie wizy da się też załatwić przed startem. Nigdy do końca nie wiadomo, co wydarzy się po drodze i kiedy będę w konkretnym kraju. Teoretycznie to wiem, ale w praktyce jest to niemożliwe do przewidzenia. Dlatego będę w kontakcie z ambasadami krajów, do których będę się zbliżał, a wizy będę załatwiał na bieżąco w konsulatach. Krajobrazy Kenii są surowe i piękne. Daniel Korzeniewski A co ze szkoleniami, które chciałeś przejść przed wyruszeniem w drogę?

Szkolenie z medycyny tropikalnej mam już za sobą, ukończyłem je z certyfikatem. Wykłady prowadzili profesorowie z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni oraz lekarze z całej Polski zajmujący się osobami powracającymi z krajów, w których występują choroby endemiczne. Prawdziwy ogrom praktycznej wiedzy, która może uratować życie. Miałem też możliwość opowiedzenia zebranym o moim planie – to było niezwykle emocjonujące, móc wystąpić przed tak znamienitym gronem! Podczas szkolenia znalazłem też lekarza specjalistę od chorób tropikalnych, który zgodził się mnie prowadzić w trakcie wyprawy. Mogę się z nim kontaktować przez całą dobę i konsultować niepokojące objawy oraz leczenie – niesamowicie cenna dla mnie sprawa! Po powrocie z Kenii muszę udać się do Gdyni na badania kontrolne: lekarzy interesuje wpływ tropikalnego klimatu na zdrowie oraz zmiany w organizmie podczas ekstremalnej podróży, jaką jest wędrówka przez Serce Afryki.

A kolejny etap to wizyta w centrum medycyny sportu. Tam przejdę kompleksowy skan całego organizmu. Zalecano mi pełną morfologię krwi, rezonans magnetyczny całego ciała, sprawdzenie wydolności organizmu, echo serca oraz badania kontrolne narządów wewnętrznych. Koszt takiej usługi to około 6 tys. zł. Walki wręcz i krav magi zacząłem uczyć się już przed wyjazdem, a kurs myśliwski na licencję czeka mnie po powrocie z Kenii.

Niestety, na to wszystko są potrzebne fundusze i to niemałe. Sama podróż nie będzie droga, ale przygotowania do niej już pochłaniają ogromne kwoty. Tradycyjne chaty i ich mieszkańcy. Daniel Korzeniewski Jak postępuje zbieranie funduszy na wielką wyprawę? Ile potrzebujesz, ile już masz? Czy zdobyłeś jakichś sponsorów?

To jest chyba największe wyzwanie i najtrudniejszy element przygotowań.

Jak dotąd żadna z instytucji lub firm, z którymi byłem w kontakcie, nie zdecydowała się wejść finansowo w projekt. Na Patronite uzbierałem około 10 tys. złotych, ale nie zamierzam ruszać tej kwoty aż do wyprawy głównej. Nie chcę korzystać z pieniędzy zanim na 100% będę wiedział, że wyruszam. Szczególnie, że rzeczywistość co chwila nas ostatnio wystawia na próby. Podczas samej wyprawy wystarczy mi stały dochód w wysokości 6 tys. złotych miesięcznie i takie fundusze będę starał się zdobyć.

Jak pomóc Danielowi w jego wyprawie?

Jeśli podoba Wam się niezwykła przygoda Daniela i chcecie, by zrealizował swój plan przejścia najdłuższej pieszej trasy świata, możecie mu pomóc. Daniel zbiera fundusze na Patronite. Dla każdego patrona przygotował coś specjalnego: dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, na której zdaje niemal na żywo relację ze swojej kenijskiej podróży. Wpisy okrasza unikalnymi zdjęciami i nagraniami.

Daniel Korzeniewski w Kenii – galeria zdjęć

Zapraszamy do galerii niezwykłych zdjęć z wyprawy Daniela Korzeniewskiego do Kenii:

