Debiut Forda Mustanga GTD w Europie. Przyjmowanie zamówień online jeszcze tego lata

Ford Mustang GTD zadebiutuje w Europie w czerwcu, w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, a następnie wystartuje w 24 Hours of Spa i Goodwood Festival of Speed. Listy zamówień na Mustanga GTD w Ameryce Północnej na lata modelowe 2025 i 2026 zamykają się ponad 7500 wnioskami o limitowaną produkcję supersamochodu. Wkrótce rozpocznie się przyjmowanie zamówień w Europie.

Ford przygotowuje się do wprowadzenia do Europy najbardziej zaawansowanego i zuchwałego Mustanga w historii. Mustang GTD, który zadebiutuje w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, wyjedzie również na drogi Europy w celu przeprowadzenia testów, które otworzą mu drzwi do oficjalnego przejazdu Północnej Pętli Nürburgringu z pomiarem czasu w czwartym kwartale 2024 roku.