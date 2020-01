Deneris, Timur... TOP 20 najdziwniejszych imion w Małopolsce

W Polsce listę imion, które nie są mile widziane, stworzyła Rada Języka Polskiego. Imię (imiona) napisane we wniosku rejestracyjnym może odrzucić kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. A to właśnie USC mają opierać się na stworzonej liście.

Warto więc dobrze się zastanowić nad wyborem imienia dla swojego dziecka. Tak, aby było w przyszłości z niego dumne, a nie musiało się go wstydzić. Imię może być oryginalne, ale z tym nie ma chyba co przesadzać. Fantazje niektórych rodziców musieli ukrócić urzędnicy. Nie zgodzili się m.in. na Batmana, Rambo, Jointa i Nirvanę. To prawda - takie imiona zaproponowali rodzice dla swoich maluszków w 2019 roku!