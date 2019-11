Deptak w centrum Muszyny coraz bliżej ukończenia

Ulica Kościelna w Muszynie, która łączy rynek z Ogrodami Biblijnymi zamienia się w deptak. Gotowy jest już fragment do ul. Rolanda. Wymieniona została sieć wodociągowo-kanalizacyjna i energetyczna, powstaje też sieć kanalizacji deszczowej, której w centrum Muszyny w ogóle nie było. Do końca roku ma zostać ułożona kostka brukowa, a na deptaku powstaną nowe latarnie i ławki. Wiosną pojawią się kwiaty. Jak zdradza Jan Golba, burmistrz Muszyny, już pojawiają się pomysły na ożywienie powstającego deptaku. Do urzędu zgłaszają się osoby, które chciałby prowadzić przy nim działalność gastronomiczną ze stolikami i parasolkami na zewnątrz, czy usługową. - Gdy zostaną zakończone prace, będzie to bardzo reprezentacyjna część Muszyny - zapewnia Golba i dodaje, że remont nawierzchni planowany jest również na mniejszych uliczkach w centrum Muszyny. Swój wygląd zmieni też rynek, gdzie budowany jest ratusz. Wszystkie prace mają potrwać do końca 2020 roku, a ich koszt to ponad 21 mln zł.