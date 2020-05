Diecezja tarnowska. Kiedy Pierwsze Komunie? Jest aktualizacja wytycznych biskupa Andrzeja Jeża

Tarnowska kuria przypomina, że ponieważ w najbliższym czasie nie należy spodziewać się jednoznacznych informacji co do trwania stanu epidemii, należy uroczystości pierwszokomunijne planować w miesiącach powakacyjnych (począwszy od września 2020).

Powinno się to odbyć z zagwarantowaniem odpowiedniego czasu, poprzedzającego uroczystość i przeznaczonego na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin.

W tarnowskiej katedrze zaplanowano Pierwszą Komunię Świętą na 13 września. - Daliśmy rodzicom do wyboru dwie daty – drugą niedzielę czerwca albo września. Większość opowiedziała się za drugą i na tą wspólnie się zdecydowaliśmy – mówi ks. Adam Nita, proboszcz Parafii Katedralnej pw. Narodzenia NMP w Tarnowie. Nie wyklucza jednak, że jeśli pojawiłyby się prośby rodziców o zorganizowanie Pierwszej Komunii św. dla jakiejś grupy dzieci właśnie w czerwcu będzie to możliwe. - Na pewno rozważmy wtedy taką opcję – zaznacza.

- Dzieci, których rodzice nie zdecydują się wziąć udziału w uroczystościach w wyżej wymienionym okresie, mają prawo przystąpić do Pierwszej Komunii świętej w ustalonym z proboszczem parafii późniejszym terminie - dodaje ks. Nowak.

Parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku planuje uroczystość Pierwszej Komunii na 20 września. Możliwe jednak, że trzecioklasiści w mniejszych grupach do sakramentu Eucharystii przystąpią już w czerwcu. Brane są pod uwagę terminy niedzielne, przy czym uroczystość miałaby miejsce podczas dodatkowej mszy świętej. Wszystko najpierw zostanie skonsultowane z rodzicami.

2. Uwzględniając fakt, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się jednoznacznych informacji co do trwania stanu epidemii, należy uroczystości pierwszokomunijne planować w miesiącach powakacyjnych (począwszy od września 2020) z zagwarantowaniem odpowiedniego czasu, poprzedzającego uroczystość i przeznaczonego na duchową oraz liturgiczną formację przy parafii dla dzieci i ich rodzin.

3. Istnieje możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w czerwcu (oraz miesiącach wakacyjnych), przy czym decyzja o organizacji tych uroczystości będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z proboszczem parafii. W takim przypadku należy zachować przepisy państwowe co do ilości osób mogących przebywać na nabożeństwie w kościele oraz wszelkie inne środki ostrożności. Uroczystości pierwszokomunijne mogą odbywać się nie tylko w niedziele, ale w zależności od potrzeby (podział na kilka grup) również w dni powszednie.