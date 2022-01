Dieta cukrzycowa o niskim indeksie glikemicznym. Przepisy na przekąski z owocami. Porady psychodietetyczki

Dieta z niskim indeksem glikemicznym jest rekomendowana m.in. dla cukrzyków, ale nie tylko. Również dla tych, którzy po prostu wybierają posiłki z niską zawartością cukru. Czy w takiej diecie owoce są dozwolone? Oczywiście, że tak! Jednak jeśli dbamy o poziom cukru we krwi, musimy wiedzieć, jak je właściwie spożywać i jak komponować posiłki pod względem indeksu glikemicznego. Doradca żywieniowy i pyschodietetyczka Marta Adamiuk wyjaśnia, jakie owoce można jeść na takiej diecie i podpowiada przepisy na zdrowe przekąski z owocami dla cukrzyków i nie tylko.

Dieta z niskim indeksem glikemicznym a owoce

Dieta niskoglikemiczna, znana także jako dieta IG lub antycukrzycowa, stosowana jest zarówno ze względów prozdrowotnych, jak i odchudzających. Polega m.in. na dobieraniu produktów o niskim indeksie glikemicznym, który jest miarą szybkości i wielkości zmian stężenia glukozy we krwi po spożyciu danego produktu. IG dzieli żywność na 3 grupy: produkty o niskim IG – ≤55

o średnim IG – 56-69

o wysokim IG – ≥70 Dieta oparta o produkty o niskim indeksie glikemicznym m.in. zmniejsza ryzyko cukrzycy i sprzyja redukcji masy ciała, dając dłuższe uczucie sytości.

Dieta o niskiej zawartości cukru. Jak prawidłowo jeść owoce?

Jeśli sięgniemy po owoc o wysokim IG, to spowoduje to gwałtowny wzrost cukru we krwi, a następnie szybki jego spadek. Jednak jak zaznacza psychodietetyczka Marta Adamiuk, nie wszystkie owoce mają wysoki indeks glikemiczny i bardzo istotne jest, jak je dobieramy do naszych posiłków.

Mniej dojrzałe owoce mają mniejszy indeks glikemiczny. Oznacza to, że wybierając np. banany w sklepie sięgajmy częściej po te mniej dojrzałe. - W diecie niskoglikemicznej nie jest zalecane, by jeść owoców osobno. To nie jest pełnowartościowy posiłek - podkreśla Marta Adamiuk. I wyjaśnia, że owoce najlepiej łączyć ze źródłem białka i tłuszczu. Warto pamiętać, że dodając do owocowej przekąski zdrowy tłuszcz opóźniamy proces trawienia, a białko stymuluje wydzielanie hormonów jelitowych i insuliny, co obniża poziom glukozy we krwi.

Owoce o niższym indeksie glikemicznym

Niższy indeks glikemiczny mają m.in.: truskawki,

borówki,

pomarańcze,

jabłka,

brzoskwinie,

maliny,

porzeczki.

Co ciekawe, będąc na diecie z niską zawartością cukru, warto jeść owoce surowe a gotowane czy pieczone, ponieważ przez obróbkę termiczną nie tylko tracą one cenne wartości odżywcze, ale również są szybciej trawione i podnoszą poziom cukru we krwi. Bardzo ważne jest też to, jak komponujemy posiłki. Wybranie samego jabłka jako przekąski nie jest najlepszą opcją.

Dieta dla cukrzyków i nie tylko

Przepisy na przekąski z owocami