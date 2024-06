Dla reprezentacji Polski Euro 2024 trwało 10 dni. Został mecz o honor z Francją. Zobaczcie memy Mirosław Dragon

I znowu wróciliśmy do smutnej tradycji Euro i mundiali: najpierw mecz otwarcia (1:2 z Holandią), następnie mecz o wszystko (1:3 z Austrią), a na pożegnanie mecz o honor (we wtorek, 25 czerwca, z Francją). Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęły się 14 czerwca, a dla Polski zakończyły się już po tygodniu, 21 czerwca. Polska zakwalifikowała się na Euro jako ostatnia, ale odpadła jako pierwsza. Kibice skomentowali to memami.