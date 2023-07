Dlaczego warto polubić matematykę? Nauczycielka opowiada o uniwersalności matematyki i fenomenie talentu polskiego olimpijczyka

Odniosła się też do sposobów zachęcenia najmłodszych do nauki tego przedmiotu.

– Ja często opowiadam o małym Karlu Gaussie – wybitnym matematyku – który właśnie mając kilka lat, potrafił policzyć sumę liczb od 1 do 100 i tylko dlatego, że znalazł na to system i sposób. Proponuję też zadania logiczne, które nie przekraczają możliwości dziecka, ale takie, w których muszą one pomyśleć, być sprytne, spostrzegawcze – powiedziała Iwona Kusz.

Zaznaczyła, że ważna jest również pozytywna atmosfera w czasie lekcji matematyki.

– Powinno się stworzyć taką sytuację, w której uczniowie nie boją się popełniać błędów, wtedy z chęcią będą przychodzić do tablicy, i to bez względu na to, czy mają dwójkę, czy piątkę. Myślę, że to jest podstawa do tego, żeby nauczać matematyki – wskazała.