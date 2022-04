Długi weekend: 12 nieoczywistych lokalizacji na city break w Polsce. Co można w nich zobaczyć? Patrycja Seklecka

Położony na Równinie Warmińskiej Frombork to jedno z lepszych miejsc wypoczynkowych nad wodą. Znajduje się tam port oraz morskie przejście graniczne. Liczne zabytki i zniewalające krajobrazy tworzą tam widok jak z bajki! Miejsca, które szczególnie warto zobaczyć to m.in. wieża wodociągowa, nowy pałac biskupi, Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja czy Wieża Kopernika, w której mieszkał ten wybitny astronom. We Fromborku mieści się także planetarium i obserwatorium.

Weekendy (szczególnie te długie) to idealny czas na zwiedzanie i podróże. I chociaż kolejne kraje znoszą restrykcje związane z pandemią COVID-19, to Polacy w ciągu ostatnich lat pokochali wycieczki po naszym kraju. Nie ma w tym nic dziwnego - Polska jest piękna, a wiele jej punktów pozostaje nieznanych nawet dla jej mieszkańców. Zamiast lecieć do Paryża, Barcelony czy Pragi, polecamy zobaczyć, co oferują nasze ziemie. Gdzie spędzić długi weekend? Zobaczcie 12 nieoczywistych lokalizacji na city break w Polsce.