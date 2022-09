Długi weekend, przerwa świąteczna, ferie. Kiedy są dni wolne w roku szkolnym 2022/23? Kiedy wziąć urlop, by podróżować razem z dziećmi?

Długi weekend, przerwa świąteczna, ferie zimowe czy majówka to świetne okazje, by wybrać się gdzieś z całą rodziną i cieszyć odkrywaniem Polski razem z dziećmi. Warto wiedzieć, kiedy są dni wolne w roku szkolnym 2022/23 – dzięki temu łatwo będzie zaplanować urlop tak, by wyruszyć na dłuższą wycieczkę razem z dziećmi. Przedstawiamy pełne kalendarium dni wolnych od szkoły i pracy między wrześniem 2022 a czerwcem 2023.

Turyści często zarażają innych swoją pasją do zwiedzania świata i odkrywania coraz to nowych, niezwykłych miejsc. Nic dziwnego, że rodzice często starają się przekazywać zamiłowanie do podróży i krajoznawstwa dzieciom, zabierając je na rodzinne wycieczki. O ile w czasie wakacji organizacja wspólnego wyjazdu z dziećmi nie jest trudna, o tyle w czasie trwania roku szkolnego trzeba odpowiednio zaplanować własny urlop tak, by zsynchronizować go z dniami wolnymi od szkoły. Kiedy uczniowie mają dni wolne w roku szkolny 2022/23? Kiedy wypada przerwa świąteczna, ferie zimowe, majówka czy Boże Ciało 2023? Warto to sprawdzić, by wiedzieć, kiedy najlepiej wziąć urlop, by móc wybrać się na dłuższą wycieczkę razem z dziećmi. Poniżej znajdziecie pełne kalendarium dni wolnych od szkoły i pracy od września 2022 do czerwca 2023. Sprawdźcie, kiedy wziąć urlop, by móc wybrać się na wycieczkę z całą rodziną.

Znając kalendarz dni wolnych od szkoły i pracy, będziecie mogli zaplanować wycieczki z dziećmi na Boże Narodzenie i Sylwestra, ferie zimowe, przerwę wiosenną, majówkę czy Boże Ciało. annazdasiuk, 123RF.com

Dni wolne i długi weekend w październiku 2022

14 października, Dzień Edukacji Narodowej 2022, w wielu szkołach jest wolny od nauki. Jeśli rodzice wezmą jeden dzień urlopu, cała rodzina będzie mogła wyjechać na dłuższą wycieczkę w ramach 3-dniowego weekendu.

Dni wolne i długi weekend w listopadzie 2022

1 listopada, czyli Wszystkich Świętych 2022, wypada we wtorek. To dzień wolny od pracy. O ile dorośli muszą wziąć na poniedziałek jeden dzień urlopu, by cieszyć się długim weekendem, o tyle uczniowie i studenci najprawdopodobniej będą mieli wyznaczony dzień wolny 31 października. Wiele szkół w swych kalendarzach już z góry ogłosiło tzw. dzień dyrektorski na wigilię Wszystkich Świętych.

Święto Niepodległości 11 listopada wypada w 2022 r. w piątek. To dzień wolny od pracy, a więc nie trzeba brać urlopu, by cieszyć się długim weekendem.

Dni wolne i długi weekend w grudniu 2022

Przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 (piątek) – 1 stycznia 2023 (niedziela). Uczniowie mają 10 dni wolnego od szkoły w okresie Bożego Narodzenia i Sylwestra. Dorosłym przysługuje wolny poniedziałek 26 grudnia, więc i oni będą mieli długi weekend. 1 stycznia wypada w sobotę, a ponieważ jest to dzień ustawowo wolny, pracownicy będą mogli odebrać go w innym terminie, wyznaczonym przez firmę lub wybranym dowolnie. Możliwe, że wyznaczonym dniem wolnym będzie piątek 30 grudnia lub poniedziałek 2 stycznia. Jeśli piątek 30 grudnia, warto pokusić się o wzięcie trzech dni urlopu na 27-29 grudnia, wtedy cała rodzina będzie mogła cieszyć się całym tygodniem wolnym od obowiązków.

Na pewno warto zaplanować na koniec grudnia i początek stycznia 2022 rodzinną wycieczkę np. na południe Polski, by poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia na krakowskim jarmarku bożonarodzeniowym i przywitać Nowy Rok na jednej z dużych imprez, np. w Zakopanem. Ferie zimowe to najdłuższa przerwa od szkoły, nie licząc wakacji. To dobra pora, by wybrać się z dziećmi w góry lub poszukać idealnego miejsca na narty, sanki czy łyżwy we własnym mieście. Szymon Starnawski / Polska Press

Dni wolne i długi weekend w styczniu 2023

6 stycznia, Święto Trzech Króli, wypada w piątek, a to dzień ustawowo wolny zarówno od pracy, jak i szkoły, co oznacza kolejny długi weekend na rodzinną wycieczkę. Przy dobrej pogodzie styczeń to dobry czas do jazdy na nartach, zabawy na sankach czy śmigania na łyżwach po lodowiskach. Nie trzeba daleko jechać, by cieszyć się zimą – wiele miast ma rozbudowaną ofertę zabaw zimowych dla mieszkańców i gości.

Ferie zimowe 2023

Już wiadomo, w jakich terminach wypadną ferie zimowe 2023 w poszczególnych województwach.

16 stycznia - 29 stycznia 2023: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia – 5 lutego 2023: podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2023: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

13 lutego-26 lutego 2023: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie Niestety, w okresie ferii zimowych 2023 nie wypadają żadne święta z dniami wolnymi od pracy. Jeśli chcemy wybrać się w tym czasie z dziećmi w góry albo gdzieś za granicą nad ciepłe morze, będziemy musieli wziąć urlop. Pamiętajcie, że do końca marca 2023 można wykorzystywać Polski Bon Turystyczny!

Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023 będziemy obchodzić w niedzielę 9 kwietnia. Dorośli mają wolny jeszcze poniedziałek 10 kwietnia, a uczniowie cały okres od 6 do 11 kwietnia w ramach przerwy wiosennej. W 3-dniowy weekend 8-10 kwietnia 2023 można więc wybrać się na dłuższą wycieczkę z całą rodziną. W Polsce nie brakuje atrakcji do odwiedzenia i niesamowitych rzeczy do zrobienia wiosną. Trasa na Morskie Oko nie jest trudna, za to może zaszczepić w dzieciach pasję do zwiedzania gór. Marcin Makowka / Polska Presse

Majówka i długie weekendy w maju 2023

Majówka w 2023 r. wypada wyjątkowo szczęśliwie: zaczyna się od Święta Pracy w poniedziałek 1 maja, a kończy w środę Świętem Konstytucji 3 maja.

Uczniowie mają 5 dni wolnych od szkoły, od soboty 29 kwietnia do środy 3 maja włącznie.

Dorośli także mogą cieszyć się długim weekendem, o ile wezmą urlop na dzień 2 maja, który oficjalnie nie jest wolny od pracy. Pełnia wiosny to świetna pora na krajoznawcze wycieczki po Polsce. Jeśli kochacie wiosnę i maj, możecie wziąć trzy dniu urlopu (na 2, 4 i 5 maja), by cieszyć się aż 9-dniowym weekendem. To nie koniec dni wolnych w maju. Matury 2023 przeprowadzane będą od 4 do 23 maja. W tym okresie uczniowie klas niematuralnych mogą spodziewać się dodatkowych dni wolnych od szkoły. 23-25 maja 2023 uczniowie klas I-VII mogą liczyć na dni wolne od szkoły z powodu zaplanowanych wtedy egzaminów ósmoklasistów. Zawsze warto sprawdzić, jak wygląda grafik dni wolnych w szkołach naszych dzieci w maju. Dzięki temu może uda nam się połączyć własny urlop ze szkolną labą i w ten sposób zorganizować dłuższą wiosenną wycieczkę. W okresie przerwy wielkanocnej lub majówki pogoda powinna już sprzyjać zwiedzaniu całego kraju. Karolina Misztal / Polska Press

Dni wolne i długi weekend w czerwcu 2023