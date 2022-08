Długi weekend sierpniowy 2022 – gdzie można się wybrać na wycieczkę? TOP 10 propozycji na przyjemne spędzenie długiego weekendu! Alicja Kozioł

Długi weekend sierpniowy to czas, gdzie każdy z nas może udać się na świetną wycieczkę, bliżej lub dalej od domu. Jest to świetna opcja, aby odpocząć od pracy, stresu i oczywiście naładować akumulatory na kolejne miesiące! Wiele osób planuje aktywnie spędzić ten czas, jednakże są też tacy, którzy wolą po prostu odpocząć w nieco bardziej leniwy sposób. Każda forma jest dobra! W tym roku długi weekend sierpniowy wypada od soboty 13 sierpnia do poniedziałku 15 sierpnia. Przekonajmy się zatem, gdzie można wybrać się, aby czas ten spędzić aktywnie, a gdzie, aby poleniuchować! Zobacz świetne miejsca do odwiedzenia zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Zapraszamy!