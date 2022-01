Długi weekend w Krynicy-Zdrój. Narciarskie szaleństwo trwa w najlepsze [ZDJĘCIA] Remigiusz Szurek

Dzięki czwartkowemu Świętu Trzech Króli wiele osób swój wolny czas mogło przeznaczyć na sportową aktywność. Niektórzy biorąc urlop również w piątek, mogą korzystać z kilku dni urlopu. A że dopisała aura, można było rozpocząć zimowe szaleństwo. Na stoku Słotwiny Arena w Krynicy–Zdroju chętnych do szusowania na nartach było tak wielu, że przy wejściu tworzyły się kolejki. W piątek jest podobnie. Wyciąg jest otwarty codziennie od godz. 8 do 21. Przerwa na ratrakowanie trwa od godz. 16 do 18.