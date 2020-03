Do aresztu w Limanowej trafiają zatrzymani z podejrzeniem koronawirusa

Do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej zwożeni są z całej Małopolski osoby zatrzymane przez policję w związku z wykroczeniami lub podejrzeniami o przestępstwo., u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem.

- Mogą to być osoby zatrzymane które objęte zostały kwarantanną, z interwencji domowych, gdzie któryś z domowników jest zakażony lub osoby, co do których podejrzewa się zakażenie koronawirusem - wyjaśnia asp. Jolanta Mól, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. - Podczas zatrzymania takiej osoby, jak również późniejszego z nią kontaktu, funkcjonariusze mają na sobie specjalne kombinezony oraz inne środki ochronne.

Pomieszczenia, po opuszczeniu przez osobę zatrzymaną z podejrzeniem koronawirusa, są poddawane dezynfekcji. Jak podkreśla rzeczniczka limanowskiej policji, wdrożone są specjalne procedury, które mają zapobiec ewentualnemu zakażeniu któregokolwiek pracownika komendy.