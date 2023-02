Do lekarza bez kolejki. Te osoby mają przywileje i nie muszą czekać na wizyty. Lista jest długa

Długie jak tasiemiec kolejki do lekarzy to dla chorych żadna nowość. Liczony w tygodniach, a nawet w miesiącach czas oczekiwania do specjalisty to rzeczywistość wielu pacjentów.

Dla przykładu na wizytę w poradni neurochirurgicznej w Małopolsce trzeba czekać aż półtora roku! Nie każdy musi jednak czekać. Lista jest całkiem długa i wciąż aktualizowana.

