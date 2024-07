Dobre informacje dla wszystkich osób po 40 roku życia. Ministerstwo Zdrowia przedłużyło program „Profilaktyka 40 Plus”

- Chwila na wypełnienie ankiety i pół godziny na wizytę w punkcie diagnostycznym. To czas, który wystarczy, by upewnić się, że w naszym organizmie nie rozwija się groźna choroba cywilizacyjna albo wychwycić ją na wczesnym etapie rozwoju, gdy leczenie jest zdecydowanie łatwiejsze i skuteczniejsze. Z kompleksowego przeglądu nadal można korzystać w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus”. Zachęcam wszystkich Małopolan, by to zrobili – mówi Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.