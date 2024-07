Dodatkowe 12 mln zł jeszcze w 2024 roku na remonty dróg w Małopolsce z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

– Na spotkaniach z mieszkańcami drogi nieustannie są tematem wiodącym. To dlatego cieszę się z pozyskania dodatkowych pieniędzy dla Małopolski. Nie tylko my, Małopolanie, ale także turyści tak licznie odwiedzający nasz piękny region, potrzebujemy dróg bezpiecznych i dobrej jakości. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi rządowy instrument. Ma on pomóc w poprawie jakości traktów, którymi poruszają się kierowcy, jak również niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.