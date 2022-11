Dolnośląskie wieże widokowe. Powstał nowy, darmowy katalog najlepszych punktów widokowych Dolnego Śląska. Co obejmuje i jak go zdobyć? Emil Hoff

Dolnośląska Organizacja Turystyczna stworzyła nowy katalog najciekawszych wież i tarasów widokowych regionu. Lista zawiera mapy dojazdu, a nawet okoliczne atrakcje - to gotowy zbiór pomysłów na weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Gdzie znaleźć darmowy katalog dolnośląskich wież widokowych? Na zdjęciu: wrocławska Sky Tower. Janusz WóJtowicz / Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (10 zdjęć)

Dolnośląskie wieże, tarasy i punkty widokowe co roku przyciągają tysiące turystów. Możliwość rzucenia okiem na piękną przyrodę czy miasta regionu z wysokości kilkudziesięciu metrów to gratka dla wszystkich miłośników przygód i mocniejszych wrażeń. Wieże widokowe Dolnego Śląska rozsiane są po licznych pasmach górskich regionu, czasem są zabytkowymi budowlami sprzed wieków, czasem to nowoczesne platformy, zamontowane na wieżowcach pośrodku wielkich miast. Właśnie opublikowany został nowy katalog dolnośląskich wież widokowych, jest on dostępny za darmo. Co w nim znajdziecie i jak można go dostać?