Dolny Śląsk: 20 pomysłów na wrześniowy weekend pełen wrażeń. Nietypowe atrakcje, ciekawe noclegi, wycieczki niedaleko miasta Emil Hoff

Zamek Czocha, uchodzi za dolnośląskie centrum tajemnic. Podobno ukryto tu skarb, który jednak został przeklęty i każdego, kto go szuka, spotykają nieszczęścia. W zamku oczywiście straszy, a w czasie II wojny światowej prawdopodobnie działała tu szkoła szyfrantów, co jeszcze zagęszcza atmosferę sekretów i tajemnic, spowijającą twierdzę. Zabytek to obowiązkowy punkt na mapie każdego turysty, pragnącego poznać atrakcje Dolnego Śląska, w sam raz na jednodniowy wypad z Wrocławia.

Dolny Śląsk to jeden z najbogatszych w turystyczne atrakcje regionów Polski. Gdzie warto wybrać się na weekend pod Wrocławiem, by zobaczyć coś naprawdę ciekawego, przeżyć przygodę, przenocować w niezwykłym miejscu? Przedstawiamy ponad 20 pomysłów na weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Są wśród nich najciekawsze miejsca pod Wrocławiem, zabytki warte odwiedzenia, punkty widokowe, oryginalne noclegi, romantyczne wycieczki dla par i propozycje dla rodzin z dziećmi, pomysły na aktywny wypoczynek, a nawet ekstremalne przygody z dreszczykiem i adrenaliną. Długi weekend to dobra okazja, by aktywnie spędzić czas. Sprawdź, gdzie warto zaplanować wycieczkę na Dolnym Śląsku.