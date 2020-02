Dom Szymka może się zawalić. Pomóżmy w zbiórce na nowy

Szymon Smyda musiał bardzo szybko dorosnąć. Wychowywał się bez ojca, a jego wzorem był dziadek i wujek. Gdy miał 12 lat został sam z mamą i babcią w domu, który nie ma fundamentów, a jego stan techniczny można określić jako tragiczny.

- Moi rówieśnicy myśleli o zabawie. Ja tylko o tym, jak coś zarobić, żeby pomóc mamie i babci. Żebyśmy mieli co jeść i dach nad głową - przyznaje 23-latek.

Dom, w którym mieszka od urodzenia, ponad 40 lat temu kupili jego dziadkowie. W nim wychowali czwórkę dzieci, które dorosły i założyły swoje rodziny. Z nimi została Kinga, mama Szymona.

- Jakoś sobie radziliśmy. Ja wyjeżdżałam za granicę na sezonowe roboty, to na zbiór owoców, to do pracy na produkcji - opowiada pani Kinga. - Syn bardzo nas wspierał. Jestem z niego dumna, bo zamiast na własne przyjemności odkładał pieniądze na drobne remonty domu.