Dominik Dudek spod Limanowej z szansą na udział w Eurowizji. Jest wśród 10 wykonawców, którzy wezmą udział w krajowych eliminacjach

Dominik Dudek jeszcze kilka miesięcy temu pracował na budowie w firmie swojego ojca. Był przekonany, że marzenie o tworzeniu muzyki i śpiewaniu dla szerszej publiczności, tylko takim pozostanie. Ostatnią szansę dostał, gdy jego dziewczyna Aleksandra, zgłosiła go do programu "The Voice of Poland".

Pochodzący z Pasierbca pod Limanową wokalista zachwycił na etapie "Przesłuchań w ciemno" zaśpiewał piosenkę Igo pt. „Helena” i odwrócił fotele Tomsona i Barona, Justyny Steczkowskiej oraz Lanberry. Ostatecznie zdecydował się na drużynę chłopaków z Afromental. Pod ich skrzydłami doszedł do finału, który głosami publiczności wygrał. Zdobył 50 tysięcy złotych i kontrakt płytowy.

Dominik Dudek w "The Voice of Poland" trafił pod skrzydła Tomsona i Barona Materiały Dominika Dudka

Dominik Dudek to niespełna 30-letni multiinstrumentalista. Gra m.in. na saksofonie, gitarze i pianinie. Sam pisze muzykę i teksty. Od lat związany jest z zespołem Redford, z którym koncertował po Polsce i Wielkiej Brytanii. Grupa współpracowała nawet z muzyczną legendą – Edwynem Collinsem, autorem przeboju "A Girl Like You" – przy płycie, która jeszcze się nie ukazała. Artysta po wygranej w "The Voice of Poland" podpisał kontrakt z Universal Music Polska i z Rock House.