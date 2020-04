Pogoda na sobotę, 18 kwietnia

W sobotę zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10 st. C w Nowym Targu do 15 w Olkuszu. W Krakowie, Tarnowie i Chrzanowie termometry pokażą 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 h...