Droga do marzeń zaczyna się na małopolskich podwórkach. Ostatnie dni zapisów do XX edycji Turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

Po raz pierwszy Turniej odbył się w 2001 roku. Od tego czasu drogę z podwórka na stadion przeszło ponad 2 miliony piłkarek i piłkarzy. W tym gronie znaleźli się także byli i obecni reprezentanci kraju we wszystkich kategoriach wiekowych. Kibice śledzący zmagania mogli obserwować rozwój wielu piłkarskich karier. Kibice w Małopolsce jako pierwsi mogli obserwować talenty Adama Buksy i Miłosza Szczepańskiego. Buksa wygrał w VI edycję Turnieju. Do tego zdobył tytuł najlepszego zawodnika Turnieju. Szczepańskiemu nie udało się triumfować. Ostatecznie zajął trzecie miejsce. Ponadto podobnie jak Buksa, został wyróżniony statuetką dla najlepszego piłkarza. W województwie małopolskim narodził się też wielki talent piłki kobiecej. Natalia Wróbel – bo o niej mowa – również wyruszyła w drogę z podwórka na stadion. – Turniej był niesamowitą przygodą, dzięki której mogłam obejrzeć mecz reprezentacji Polski na żywo. To było jedno z moich marzeń. Po powrocie nabrałam mnóstwo chęci i motywacji do ciężkiej pracy na treningach – mówiła zawodniczka AZ UJ.

Adam Buksa grał m.in. w Wiśle Kraków, Garbarni i Zagłębiu Lubin. Zaliczył też epizod we Włoszech, gdzie przez rok reprezentował barwy Novary Calcio. Dziś piłkarz jest czołowym zawodnikiem Pogoni Szczecin. Podobną ewolucję przeszedł sam Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Od samego początku założeniem organizatorów było to, aby dzieci z całej Polski miały równy dostęp do rozgrywek i aby zgłaszały się do nich jak najliczniej – bez względu na płeć, miejsce zamieszkania czy umiejętności. Im więcej z nich zakocha się w piłce i zacznie regularnie grać, tym lepiej. I rzeczywiście, cel związany z masowością imprezy udaje się realizować. Wyraźne skoki frekwencji odnotowano zwłaszcza w edycjach XIV oraz XV. Były one związane z dołączeniem do Turnieju kolejnych kategorii wiekowych: kolejno U-12 oraz U-8. Początkowo grano systemem wiosna-jesień. Z biegiem czasu przeorganizowano rozgrywki i zaczęto je równoległe z sezonem piłkarskim.

Jedną z kluczowych decyzji w historii rozgrywek „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” była ta

z XIV edycji o przeniesieniu wielkiego finału na stadion PGE Narodowy i ustalenie jego stałej daty (2 maja, przed finałem Totolotek Pucharu Polski). Z kolei trzy lata później wprowadzono „Zielone Kartki Fair Play”, by w ten propagować wartości, które są w Turnieju najważniejsze. Nagrodę w postaci zielonej kartki mogą otrzymywać – poza zawodnikami – ich rodzice, trenerzy oraz kibice obecni na zawodach. Uczestnicy rozgrywek doświadczają czystej rywalizacji, nawiązują nowe kontakty, zawierają przyjaźnie. Zdobywają tym samym niezbędne kompetencje sportowe i społeczne. Poznają smak porażki i uczą się sobie z nim radzić. Mają wreszcie mnóstwo powodów do radości – nie tylko przy okazji zwycięstw, ale też z samego realizowania pasji. To wszystko kształtuje młodych ludzi i wpływa na ich obecne i przyszłe zachowania. Rozgrywki realnie popularyzują i rozwijają również piłkę kobiecą w Polsce. Średnio 30 procent uczestników Turnieju stanowią dziewczynki. Aby ta liczba rosła, regulamin dopuszcza do gry wszystkie zawodniczki spełniające kryterium wieku.