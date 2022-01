Dubaj na zimę 2022. LOT oferuje tanie bilety na Expo, polski pawilon miał już 500 tys. gości

Photo by Wael Hneini on Unsplash

Dubaj to jedno ze światowych centrów handlu i turystyki. Od 1 października 2021 do 31 marca 2022 trwa w mieście wystawa światowa Expo 2020.

Dubaj to atrakcyjna destynacja na zimowy odpoczynek. Święta, Sylwester, ulrop czy nawet ferie zimowe 2022 w Dubaju to dobry sposób na ucieczkę przed polskim zimnem, śniegiem i zawieruchą. Trwa najlepsza pora na rezerwacje tanich biletów z oferty LOT-u. Po 31 marca 2022 obniżki znikną, a ceny lotów do Dubaju mogą poszybować w górę.

Dubaj na zimę 2022. Expo 2020 przyciąga turystów z całego świata

W końcu września Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły połączenie Warszawa-Dubaj w atrakcyjnych cenach. Wszystko po to, by przewieźć jak najwięcej chętnych na organizowaną po raz pierwszy na Bliskim Wschodzie międzynarodową wystawę światową Expo 2020 w Dubaju. Impreza, która miała się odbyć w zeszłym roku, przez pandemię COVID-19 została przesunięta i dobywa się w terminach 1 października 2021 – 31 marca 2022. Wystawa Expo 2020 w Dubaju to wielkie święto handlu, reklamy i promocji krajów i firm z całego świata. W pawilonie polskim promowanych jest ok. 2,5 tys. krajowych firm w czasie ok. 1 tys. wydarzeń. 7 grudnia 2021 odbył się Narodowy Dzień Polski, w czasie którego szczególna uwaga uczestników i gości Expo skierowana była na nasz kraj. W obchodach Dnia Polski w Dubaju wziął udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Waldemar Buda. W ciągu pierwszych trzech miesięcy od otwarcia Expo, polski pawilon w Dubaju odwiedziło ponad 0,5 mln gości z całego świata.

Expo 2020 w Dubaju to także czas licznych imprez, pokazów i widowisk multimedialnych, prezentacji nowych technologii i lokalnej kuchni. Moc atrakcji czeka na turystów, przybywających do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z całego świata. Wzmożone zainteresowanie Dubajem w okresie trwania Expo 2020 skłoniło LOT do otwarcia połączenia lotniczego z tym miastem w atrakcyjnych cenach.

Dubaj na zimę 2022. LOT konkuruje z Emirates

Wejście polskiego przewoźnika na rynek lotów do Dubaju, wcześniej zdominowany przez Emirates, stworzyło konkurencję, która odbiła się korzystnie na cenie biletów. Obecnie LOT oferuje przeloty do Dubaju za ok. 1500-1600 zł w obie strony w ramach specjalnej oferty. Także ceny u innych przewoźników, latających do Dubaju np. z Krakowa i Katowic, spadły, by zachować konkurencyjność z ofertą LOT-u.

LOT przyciąga podróżników nie tylko korzystnymi cenami biletów. Oferuje także wygodne godziny przelotów, duży bagaż (dwie sztuki po 32 kg), komfortowe samoloty. Kusi też dobrym połączeniem miejsca lądowania (terminal 1 Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dubaju DXB) z miastem, terenem wystawy i polskim pawilonem.

Dodatkowo, LOT proponuje swoim pasażerom systemy promocyjne, umożliwiające dodatkowe zbijanie cen. Program Miles & More umożliwia zbieranie tzw. mil premiowych, którymi potem można opłacić promocyjne przeloty. Np. w ramach tzw. Okazji Milowych możemy kupić bilet do Dubaju w obie strony na styczeń lub luty 2022 za 20 tys. mil (równowartość ok. 400 zł). Jeszcze tańsze oferty możemy trafić w ramach tzw. NajMILszych poniedziałków (15 tys. mil + dopłata, łącznie ok. 500-600 zł za bilet w obie strony w terminie do końca grudnia 2021).

Dubaj na zimę. Tanie oferty do końca marca 2022

Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tania oferta LOT-u na podróże do Dubaju skończy się wraz z Expo 2020, czyli 31 marca 2022. Po tej dacie LOT nadal będzie organizował wyloty do Dubaju z Warszawy, ale ceny nie będą już tak atrakcyjne. Np. w kwietniu 2022 bilet do Dubaju w klasie ekonomicznej może już kosztować ok. 1600 zł tylko w jedną stronę.

Koniec marca 2022 będzie prawdopodobnie najlepszą porą na latanie do Dubaju. Ceny biletów mogą wzrosnąć w końcu grudnia 2021 i w okresie ferii 2022, ale w marcu LOT będzie już zapewne wyprzedawał resztki tanich ofert, obniżając ceny jeszcze bardziej.

Dubaj na zimę 2021/2022. Zasady wjazdu i obostrzenia COVID

Do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich można wlecieć na podstawie negatywnego testu PCR na koronawirusa, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem. Trzeba też mieć paszport; wizę turystyczną wykupuje się po przylocie.

Konieczność testowania na koronawirusa nie dotyczy dzieci poniżej 12 lat.

Expo 2020 w Dubaju. Ceny biletów

Oprócz przelotu i hotelu, chętni na zobaczenie wszystkich atrakcji Expo 2020 w Dubaju muszą kupić jeszcze bilety wstępu na samą imprezę.

Bilet jednorazowy od niedzieli do czwartku kosztuje 45 AED.

Karnet wielodniowy na 30 dni kosztuje 195 AED.

Karnet Festive Pass na nieograniczoną liczbę wejść do 31 grudnia 2021 kosztuje 95 AED.

Bilety na Expo 2020 w Dubaju można kupić online TUTAJ. Źródło: lot.com, expo.etravel.pl